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НовостиПроисшествия11 марта 2023 10:10

Самолет, летевший из Нижневартовска в Тюмень, смог приземлиться в Рощино только со второго раза

К счастью, судно приземлилось благополучно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Самолет, летевший из Нижневартовска в Тюмень, смог приземлиться в Рощино только со второго раза

Самолет, летевший из Нижневартовска в Тюмень, смог приземлиться в Рощино только со второго раза

Фото: Татьяна Коркина

Только со второго раза самолет, летевший из Нижневартовска в Тюмень, смог приземлиться в тюменском аэропорту «Рощино». Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, происшествие произошло накануне, 10 марта 2023.

Когда самолет заходит на посадку, командир воздушного судна авиакомпании UTair решил уйти на второй круг из-за отказа электросистемы. В результате самолет благополучно приземлился в тюменской воздушной гавани в 18.28.

Ранее мы сообщали о том, что в Ханты-Мансийске экстренно сел самолет из-за пассажирки. На борту авиалайнера у женщины случился приступ гипергликемии.