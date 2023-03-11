Самолет, летевший из Нижневартовска в Тюмень, смог приземлиться в Рощино только со второго раза Фото: Татьяна Коркина

Только со второго раза самолет, летевший из Нижневартовска в Тюмень, смог приземлиться в тюменском аэропорту «Рощино». Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, происшествие произошло накануне, 10 марта 2023.

Когда самолет заходит на посадку, командир воздушного судна авиакомпании UTair решил уйти на второй круг из-за отказа электросистемы. В результате самолет благополучно приземлился в тюменской воздушной гавани в 18.28.

Ранее мы сообщали о том, что в Ханты-Мансийске экстренно сел самолет из-за пассажирки. На борту авиалайнера у женщины случился приступ гипергликемии.