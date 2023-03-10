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НовостиОбщество10 марта 2023 12:14

На зимниках в Югре из-за потепления ввели ограничения для большегрузов

Ограничение распространяется только на 4 зимние автодороги
Виктория Терина
На зимниках в Югре из-за потепления ввели ограничения для большегрузов

На зимниках в Югре из-за потепления ввели ограничения для большегрузов

Фото: Юлия Кучеренко

Из-за повышения температуры воздуха на зимниках в Югре вводится некоторые ограничения. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

- С 16:00 10 марта 2023 года вводятся ограничения движения для транспортных средств массой более 10 тонн - говорится в информации.

Данное ограничение распространяется только на зимники: «Угут - Малоюганский» , «Угут-Каюкова» , «Сургут - Банный». Кроме того, на зимней автомобильной дороге «Сытомино - Горный» с 16:00 сегодня вводятся ограничения движения для транспортных средств массой более 5 тонн.

Напомним, сегодня в некоторых районах региона ожидается повышение дневной температуры воздуха до +3 градусов.