На зимниках в Югре из-за потепления ввели ограничения для большегрузов Фото: Юлия Кучеренко

Из-за повышения температуры воздуха на зимниках в Югре вводится некоторые ограничения. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

- С 16:00 10 марта 2023 года вводятся ограничения движения для транспортных средств массой более 10 тонн - говорится в информации.

Данное ограничение распространяется только на зимники: «Угут - Малоюганский» , «Угут-Каюкова» , «Сургут - Банный». Кроме того, на зимней автомобильной дороге «Сытомино - Горный» с 16:00 сегодня вводятся ограничения движения для транспортных средств массой более 5 тонн.

Напомним, сегодня в некоторых районах региона ожидается повышение дневной температуры воздуха до +3 градусов.