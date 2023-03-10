Югре 10 марта потеплеет до +3 градусов, ожидается метель и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Югре 10 марта будет облачно. Синоптики обещают снег, мокрый снег и дождь, а также гололед, и метель. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы -10, -15 °С, местами -20, -25 °С, по юго-западу -2 ,-7 °С. Температура воздуха днем +3, -2 °С, местами -5, -10 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Снег, дождь, метель и гололед. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12 °С. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 0, +2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.