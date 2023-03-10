В Нижневартовске эвакуировали больше 50 человек из-за угрозы минирования торгового центра Фото: Татьяна Коркина

По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня в торговый центр «Космос» поступило анонимное сообщение о мнимом минировании. Об этом пишут в администрации города.

- В настоящее время из здания эвакуированы более 50 человек (посетители и персонал). На месте работают кинологи и оперативные службы. Проводится проверка, устанавливается личность звонившего - говорится в сообщении.

Власти города уточнили, что оперативные мероприятия в торговом центре завершены, а угроза минирования не подтвердилась.

Отметим, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. За ложный звонок можно получить крупный штраф, а в худшем случаи возможно лишится свободы на пять лет.