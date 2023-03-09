В ХМАО из-за сильной метели ввели временное ограничение скорости на дорогах Фото: Юлия Кучеренко

Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно из-за снега и метели в некоторых районах ХМАО вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

Ограничение будет действовать на следующих автодорогах: Советский-Югорск км 374-383; Югорск-Таёжный км 391-437; Советский-Ловинское м/р км 266-368; Советский-Талинка км 220-266; Советский-Нягань км 0-106.

Напомним, что синоптики предупредили югорчан о плохой погоде. Завтра в Югре ожидается метель и сильный ветер.