В Югре ожидается сильный ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается сильный ветер и метель. Синоптики предупредили югорчан о плохой погоде.

По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 10 марта на территории ХМАО ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, метель, ветер порывами до 17 метров в секунду.

Синоптики напомнили что перепады температурного режима способствуют образованию наледи на дорогах, провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 112.

Но отчаиваться не стоит, так как после сильных морозов в Югре обещают потепление.