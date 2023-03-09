В Сургуте отмечается снижение заболеваемости COVID-19 и ОРВИ Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте отмечается снижение заболеваемости ковидом и ОРВИ. На сегодняшний день с симптомами острых респираторных заболеваний в поликлиниках города наблюдается 8 941 человек. Из них 5 730 – дети. Коронавирус подтвержден у 737 сургутян, в том числе у 72 детей.

Медики советуют при первых признаках болезни не заниматься самолечением, а при первых признаках лучше обратиться за медицинской помощью, вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям.

Напомним, мы писали о том, что в Югре зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса.