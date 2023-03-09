В Югре зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 263 154 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 125 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 41; Нижневартовске – 5; Ханты-Мансийске – 14; Нефтеюганске – 3; Нягани – 2; Сургутском районе – 4; Урае – 1; Нефтеюганском районе – 6; Мегионе – 6; Когалыме – 4; Югорске – 2; Кондинском районе – 7; Октябрьском районе - 3; Нижневартовском районе – 5; Пыть-Яхе – 4; Березовском районе – 5; Лангепасе – 11; Покачах – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 119 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 719 человек, всего - 3 707 790.

За весь период от COVID умерли 2 608 человек. За сутки выписались по выздоровлению 91 человек, за весь период пандемии вылечились 258 720 югорчан.