Бизнесменам Югры стали доступны отечественные операционные системы

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Югорскому бизнесу предложили отечественное ПО как альтернативу иностранным решениям. Теперь в «МегаФон Облаке» доступны отечественные системы на базе ядра Linux – Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

У отечественных Linux-систем адаптивный понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Облачная модель позволяет компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.

– После ухода иностранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки. Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надежную инфраструктуру под небольшой объем задач, – поясняет директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

Облачная платформа оператора аттестована в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. В ней можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора.

Доступ к виртуальным операционным системам теперь есть как у коммерческих компаний, в том числе оказывающих финансовых услуги по лицензии Центрального банка России, так и у государственных заказчиков, которые законодательно обязаны использовать реестровое ПО.