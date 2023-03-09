Минувшей зимой югорчане отдыхали в Таиланде и Турции Фото: Юлия Кучеренко

Цифровая экосистема МТС с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования проанализировала зимние поездки жителей российских регионов, включая ХМАО.

Наиболее популярным местом по числу длительных поездок зимой 2022-2023 у россиян стал Таиланд. За сезон число путешественников из России в Таиланде выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. В Таиланде перезимовал каждый десятый путешественник, оставшись там в среднем на один месяц. Эта страна занимает почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года.

Согласно проведенному анализу, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в сезон 2022-2023, выросло по всем направлениям в среднем на 12% в годовом сопоставлении. Чаще всего путешественники выбирали для отдыха южные и юго-восточные азиатские страны: Вьетнам посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию – в пять раз, Индию – в два раза больше.

Фото: архив пресс-службы ПАО "МТС"

За основу исследования брались поездки длительностью более трех недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. Так, на длительный отпуск в последние три года решается 10% путешественников, которые отправляются за границу зимой. Больше всего россиян – 45% – находятся за границей до одной недели в зимний период.

Впервые за три года в ТОП-5 стран дальнего зарубежья, где зимуют россияне, попали Индонезия и Индия. Интерес к этим странам вырос за счет ослабления карантинных ограничений и более простой логистикой по сравнению с европейскими странами, а также открытием прямого авиасообщения с Индией. В прошлом году четвертую и пятую строчки подобного рейтинга занимали Испания и Германия – по 4% путешественников из России выбирали их для длительного отпуска.