В Пыть-Яхе молодой водитель проехал на «красный» и спровоцировал ДТП с пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Так, проезд на «красный» привел к аварии с пострадавшими. Это случилось в Пыть-Яхе. Виновником аварии стал 20-летний местный житель, управляющий автомобилем «ВАЗ». При движении по регулируемому перекрестку он проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством «DAEWOO», движущемуся на зелёный сигнал светофора. От удара иномарка наехала на пешехода, находящегося на тротуаре. В итоге 56-летний пешеход и водитель «DAEWOO» – 32-летняя женщина получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудниками ГИБДД задержано 25 водителей с признаками опьянения, в том числе 2 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на встречку привлечено 45 водителей и 74 - за нарушение правил перевозки детей.

В Госавтоинспекции Югры отметили, что за 2 месяца 2023 года по причине проезда на запрещающий сигнал светофора зарегистрировано 10 ДТП, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы.