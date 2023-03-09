В ХМАО занятия у школьников первой смены отменили из-за морозов

В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены. В некоторых муниципалитетах в школу не пошли все ученики. Напомним, что в Югре 9 марта столбик термометра опускался до -37 градусов.

Так в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Брасово, Пыть-Яхе дома остались ученики 1 - 8 классов. В Лянторе, Радужном не учатся все школьники. А вот в Ханты-Мансийске и Нягани сегодня учатся все школьники.

Напомним, что объявлении актированного дня вводится с 1 по 11 если температура воздуха от варьируется -27.1 °С до -34.1 °С, а сила ветра равна 0-2 метра в секунду.