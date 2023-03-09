В Югре 9 марта столбик термометра опустится до -37 градусов

В Югре сегодня, 9 марта, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами по западным районам небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -27, -32 °С, местами по восточной половине до -37 °С, а по западной половине -18, -23 °С. Днем воздух прогреется до -8, -13 °С, местами по восточной половине до -18 °С, а по западной половине -1, -6 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабая изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет -29, -31 °С, днем потеплеет до -8, -10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.