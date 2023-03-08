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НовостиЗвезды8 марта 2023 7:58

На сцене Сургутской филармонии выступили гости из Беларуси в честь Международного женского дня

В городе прошел праздничный концерт [фото[
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта, состоялся в Сургуте. Гости мероприятия смогли насладиться уникальными номерами творческих коллективов города и Сургутской филармонии и послушать гостей из Беларуси – солистов вокального ансамбля «Чистый голос».

Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

В торжественной части на сцене Сургутской филармонии выступили глава города Андрей Филатов и председатель городской думы Максим Слепов.

Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

Чиновники поздравили дам с весенним праздником и пожелали им счастья, здоровья и красоты.

Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута