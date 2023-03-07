Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Ханты-Мансийске завершился XXI Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Итоги подвели в телеграм-канале правительства региона. За 3 дня югорчане побывали на двух красных дорожках, посмотрели больше 70 фильмов из 16 стран мира, познакомились с известными актерами, режиссерами и музыкантами, посетили мастер-классы и дискуссионные площадки.

В эти дни заключены соглашения о сотрудничестве в сфере кино- и телеиндустрии. Состоялись кинодиалоги, во время которых, представители правительства, креативного сообщества обсудили перспективы регионального кинематографа, обменялись опытом с коллегами из Индии и ОАЭ, а также запланировали совместные проекты.

Праздник кино завершился торжественной церемонией закрытия и вручением наград лучшим фильмам. Так, главный приз фестиваля — «Золотую тайгу» получил иранский режиссер Шахрам Эбрахими за фильм «Параллакс». «Серебряная тайга» у Парта Саурабха, он взял её за ленту «По обе стороны пруда». «Бронзовая тайга» у Ван Чунь Хуну за картину «Нездешние глаза». А специальный приз — «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший российский фильм присужден картине Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу».