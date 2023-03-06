В Сургуте нетрезвый водитель спровоцировал аварию, отправившись кататься по городу

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Нетрезвый водитель спровоцировал аварию, отправившись кататься по Сургуту. По данным ГИБДД, 40-летний водитель «ВАЗ», после распития спиртных напитков решил прокатиться по городу, не думая о последствиях этого решения. Рассекая на своем отечественном авто по улице Майской, мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с «KIA».

По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал, авария обернулась лишь материальным ущербом. Кроме того, виновник происшествия не первый раз садиться за руль авто в состоянии опьянения. Он уже был лишен прав и повторно пренебрег безопасностью окружающих участников дорожного движения.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

- Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1,49 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. За повторное управление транспортным средством в состоянии

опьянения предусмотрена уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает различные виды наказания, в том числе максимальное лишение свободы до 3-х лет - пояснили в Госавтоинспекции.

За неделю полицейские отстранили из дорожного движения 96 водителей, возбуждено 13 уголовных дел против автовладельцев, повторно нарушивших Закон.