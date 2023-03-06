Энергетики начали строительство новой подстанции в Югре

Фото: Евгений Жуланов

«Россети Тюмень» начали строить высоковольтный питающий центр в ХМАО – Югре. Новая подстанция 110 кВ «Московская» обеспечит электроэнергией нефтяное месторождение имени О. А. Московцева. Предприятие инвестирует в проект более 1,6 млрд рублей.

Новый энергообъект будет находиться в 46 км от ближайшего населенного пункта. Во время строительно-монтажных работ энергетики установят на питающем центре два силовых трансформатора суммарной мощностью 80 МВА. Подстанция (ПС) 110 кВ «Московская» будет интегрирована в энергосистему через линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Чупальская – Кузоваткинская». Компания построит высоковольтные отпайки протяженностью более 2,5 километров, чтобы присоединить подстанцию к ЛЭП. Новый участок воздушной линии пройдет по труднодоступной местности с болотами глубиной более 7 метров и пересечет три озера.

Сейчас специалисты ведут подготовку территории к возведению сооружений и установке оборудования. Специалисты заменят больше 77 тысяч куб. метров мягкого слоя почвы, содержащей торфяники, на более плотный и устойчивый грунт. Кром того, к территории ПС будет построена подъездная дорога протяженностью порядка 270 метров.

Компания реализует инвестиционные проекты по запросам ключевых потребителей и те проекты, которые способствуют социально-экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Строительство подстанции позволит обеспечить электроэнергией инфраструктуру месторождения имени О. А. Московцева, суммарные запасы нефти которого оцениваются в 33 млн тонн.