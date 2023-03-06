Жительница Нижневартовска заказала сумку у мошенников и лишилась больше 16 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нижневартовска лишилась денег за заказ товара к празднику. В полиции сообщили о том, что в участок обратилась 50–летняя вартовчанка, которая сообщила о том, что в январе текущего она нашла группу, в которой была указана информация о продаже женских сумок из США и Италии.

Женщина сделала заказ на 16,4 тысяч рублей и написала администратору группы. «Продавец» сообщил, что доставка будет проводится только после 100% предоплаты. Согласившись на все условия женщина перевела продавцу деньги. Когда северянка не дождалась доставки, попыталась зайти в указанную группу для того, чтобы узнать точную дату поступления товара, однако вся переписка в группе была удалена, а возможность связаться с продавцом – отсутствовала.

Полиция Нижневартовска рекомендуют гражданам при проведении сделок купли – продажи, не торопиться перечислять деньги, а более тщательно проверять информацию.