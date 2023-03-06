На уборку улиц Нижневартовска вышли несколько десятков единиц спецтехники

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Несколько десятков единиц спецтехники вышли сегодня ночью во вторую смену на уборку улиц Нижневартовска. Велась патрульная очистка. Основные патрули работали над уборкой улицы Интернациональной (от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской). Собранный снег будут вывозить в ближайшее время.

Патрульная расчистка улиц проводилась по всему городу. Дорожники освободили от снега парковку на улице Ленина,15, Спортиной, 3-А, тротуары на улице Кузоваткина и у строительной поликлиники.

Глава Нижневартовска Дмитрия Кощенко поручил ответственным службам не снижать темпов уборки, особенно в предстоящий период весенней распутицы.

Отметим, что все вопросы, касающиеся уборки снега, поступившие от вартовчан заносятся в специальную карту. Карта вывоза осадков разработана в помощь ответственным за уборку от снега специалистам. Там ежедневно отмечают проблемные точки, о которых сообщают горожане.