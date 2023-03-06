В Кондинском районе подросток без прав попал в ДТП и уехал с места происшествия

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Одна из аварий произошла в Кондинском районе, а её виновником стал подросток без прав.

По информации ГИБДД, на улице Механизаторов в поселке Половинка, 17-летний юноша, управляя автомобилем «ВАЗ», не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением транспорта и въехал в снежный вал справа с последующим наездом на снежный вал слева. В результате происшествия три подростка получили травмы. «Горе-водитель» покинул место автоаварии, но потом его нашли сотрудники Госавтоинспекции. Юноша привлечен к административной ответственности.

Сотрудниками ГИБДД задержано 35 водителей с признаками опьянения, в том числе 4 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечен 81 водитель и 131 - за нарушение правил перевозки детей.