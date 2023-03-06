В Мегионе произошел порыв на трубопроводе: без воды остались несколько домов

Фото: архив МУП "Тепловодоканал"

И снова порыв на трубопроводе в Мегионе. На этот раз ремонтные работы проводят на перекрёстке Проспекта Победы и улицы Новой.

По сообщению Тепловодоканала, на перекрёстке Проспекта Победы и улицы Новой произошёл порыв на трубопроводе. Повреждена пластиковая труба небольшого диаметра - 160 миллиметров. Это случилось вечером 5 марта, но жители все еще жалуются на отсутствие водоснабжения.

Без воды временно остались жители частного сектора по улице Новой и Колхозной, а также жители трёх двухэтажных деревянных домов по адресу улица Новая 25, 27/1 и Колхозная 48.

- Работы по устранению порыва уже ведутся, работают аварийные бригады Тепловодоканала. Мы находимся в нормативных временных рамках. Жители домов, которых коснулось отключение, оповещены, они в курсе ситуации. Сейчас наша задача - вернуть водоснабжение в те дома, которые затронуло отключение, далее в штатном порядке будет установлена причина. Повода для волнения нет, ситуация находится под контролем, - сообщил директор Тепловодоканала Богдан Ермак.