В Югре 6 марта 2023 года ожидается снегопад Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 6 марта будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12 °С, местами -13, -18 °С, по северу -19, -24 °С, днем воздух прогреется до -1, -6 °С, по северу -9, -14°С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10 °С, днем потеплеет до -3, -5 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.