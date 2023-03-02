Вахтовикам, находящимся за полярным кругом, стал доступен 4G-интернет

Фото: Михаил Непряхин

Стабильный сигнал и мобильный интернет 4G теперь доступны на нефтегазовых территориях за полярным кругом. МегаФон запустил новые базовые станции на Салмановском и Харасавэйском месторождениях на Ямале. Теперь сотни вахтовиков теперь имеют доступ к сети на скорости до 50 Мбит/с, благодаря этому они могут оперативно решать рабочие вопросы и связываться с родными в мессенджерах и соцсетях.

Сеть запущена в диапазоне 900, 1800 и 2600 МГц. Первый обеспечивает максимальное покрытие производственных площадок и бытовых объектов, а остальные отвечают за высокую скорость передачи данных.

Месторождения находятся за Полярным кругом, в районах с арктическим климатом, где температура окружающей среды опускается до -60 градусов. Там живут и работают сотни вахтовиков, для которых мобильная связь является важной частью комфортной жизни – дает возможность общаться с родными и пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Инженеры оператора, при создании инфраструктуры связи, возведении антенно-мачтовых сооружений на промыслах, учли экстремальные погодные условия, сложности логистики и рельефа.

- Мы планомерно расширяем территорию покрытия на месторождениях Ямала, чтобы обеспечить вахтовиков привычными услугами связи для решения рабочих вопросов и личного общения. С начала года новыми точками на карте покрытия стали Холмогорское, Суторминское и Вынгаяхинское месторождения. Теперь современными услугами связи могут воспользоваться нефтяники и газовики еще двух ямальских промыслов, - рассказал директор МегаФона на Ямале и в Югре Дмитрий Мелихов.

Вахтовики активно пользуются онлайн-сервисами, ежедневно расходуя более 1 терабайта интернет-трафика. Такой объем данных сравним с непрерывным общением по видеосвязи в мессенджере в течение почти 4 месяцев. Чаще всего там работают вахтовики из Башкирии, Оренбуржья и Самарской области.