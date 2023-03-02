Энергетики выполнят техобслуживание и ремонт свыше 300 подстанций в Югре

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Специалисты «Россети Тюмень» начинают реализацию комплекса работ в рамках программы технического обслуживания и ремонта в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2023 году плановые мероприятия охватят около 700 км линий электропередачи и более 300 подстанций. На эти цели компания направит 2,1 млрд рублей.

Энергетики выполнят замену и усиление 630 опор ЛЭП, обновят свыше 11 тысяч изоляторов и установят более 2,2 тысячи птицезащитных устройств на 321 линии электропередачи (ЛЭП). Кроме того, специалисты расчистят 2,5 тысячи гектаров охранных зон линейных объектов от деревьев и кустарников.

Кроме того, программой предусмотрено обслуживание подстанционного оборудования. Чтобы отремонтировать «сердце» подстанции, масса съемной части которого превышает 10 тонн, энергетики задействуют автокраны грузоподъемностью не менее 25 тонн. В течение года специалисты компании отремонтируют более 600 силовых трансформаторов, в том числе 43 – со съемом активной части.

По данным Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В. И.Шпильмана, на территории ХМАО добывается более 40% всей российской нефти. Реализация мероприятий по техобслуживанию и ремонту подстанций и линий электропередачи позволит повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей и предприятий нефтегазодобывающего сектора Югры.