В Пыть-Яхе построят новый железнодорожный вокзал

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В Пыть-Яхе строят новый железнодорожный вокзал. Это будет трехэтажное здание, почти в три раза больше существующего.

В пресс-службе правительства ХМАО отметили, что площадь вокзала составит 4 тысячи квадратных метров. Особое внимание будет уделено безбарьерной среде для маломобильных граждан. Кроме того, запланирована модернизация вентиляции, освещения и теплоснабжения.

На данный момент уже готова площадка под строительство, завезены стройматериалы и начата заливка фундамента. Вокзал планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте пассажиров ж/д вокзала будет обслуживать временный павильон. Основное здание закрыли на реконструкцию.