В Сургуте пассажиров ж/д вокзала будет обслуживать временный павильон Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте ж/д вокзал закрыли на реконструкцию до 4 квартала 2025 года. На время реконструкции здания обслуживать пассажиров будут во временном павильоне, расположенном недалеко от здания вокзала. В павильоне будут созданы все условия для комфортного пребывания людей.

- В связи с проводимой реконструкцией здания железнодорожного вокзала Сургут с 10 января 2023 года с 18:00 местного времени основное здание закрывается для приёма клиентов. Для жителей и гостей города Сургута будет работать здание временного пассажирского павильона, расположенного с правой стороны от здания вокзала - говорится в информации на сайте ж/д вокзала Сургута.

Во временном павильоне будут работать кассы, зал ожидания и санитарные комнаты. В помещении проведен монтаж инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, подключена система вентиляции и кондиционирования, завершены отделочные работы.

Напомним, по проекту реконструкции вокзала, его площадь увеличат на 79%, а вместимость пассажиров в 2 раза. Проект реконструкции включает реконструкцию самого здания вокзала, благоустройство территории и другие работы. В общей сложности работы займут три года.