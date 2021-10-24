Железнодорожный вокзал Сургута отремонтируют к 2025 году

Госэкспертиза одобрила все документы Фото: Архив "КП"

Железнодорожный вокзал Сургута закончат ремонтировать к 2025 году. Госэкспертиза одобрила все документы, сообщает «Сургутская трибуна», ссылаясь на главу департамента транспорта Константина Гребешка.

По проекту вокзалу увеличат площадь на 79%, вместимость пассажиров в 2 раза. В здании появится и небольшая гостиница, а также комната «матери и ребенка». В общей сложности работы займут три года.

Реконструкция вокзала в Сургуте должна была начаться еще два года назад, но сроки сдвинулись. Сначала из-за выбора подрядчика, потом — из-за согласования мер поддержки со стороны регионального правительства.