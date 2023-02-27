На дорогах ХМАО временно ограничили скорость движения автомобилей Фото: Юлия Кучеренко

Из-за неблагоприятной погоды, а именно: снега ,метели, ограниченной видимости на дорогах ХМАО введено временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Об этом сообщили в телеграм-канале Управления автомобильных дорог Югры.

Ограничение действует на следующих участках автодорог: Советский-Ловинское км 266-368;

Советский-Талинка км 220-266; Советский-Югорск км 374-383; Югорск-Таежный км 390-437; Советский-Нягань км 0-106.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 февраля 2023 года в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийске, южной части Нефтеюганского и Сургутского районов Югры ожидается сильный снег и метель.