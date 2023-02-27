В Югре 27 февраля 2023 года ожидается сильный снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

Днем 27 февраля 2023 года в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийске, южной части Нефтеюганского и Сургутского районов Югры ожидается сильный снег и метель.

По всей территории ХМАО: будет облачно с прояснениями. Местами снег. В отдельных районах изморозь, туман, метель и гололед. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23 °С, местами по северной половине -25, -30 °С, а по южной половине -10, -15 °С. Днем потеплеет до -4, -9 °С, местами -11, -16 °С, по юго-западу воздух прогреется до +1 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем сильный снег и метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20, -22 °С, днем столбик термометра поднимется до -4, -6 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.