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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 14:50

Первого марта югорчане услышат сирены

Это будет плановая проверка системы оповещения населения
Виктория Терина
Первого марта югорчане услышат сирены

Первого марта югорчане услышат сирены

Фото: Юлия Кучеренко

В первый день весны, а точнее 1 марта 2023 года югорчане услышат сирены. Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута, 1 марта с 10:00 до 12:00 в муниципалитете будет проведена проверка городской системы оповещения населения в разных частях города. А в Нижневартовске сирены запустят 1 марта с 10:40 до 10:44.

В целом, проверки муниципальных систем оповещения населения в ХМАО проходят планово дважды в год, в основном весной и осенью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске завершена установка системы оповещения на Комсомольском озере. Оборудование с помощью громкой связи оповещает жителей о ЧП и необходимости эвакуации.