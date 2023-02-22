Первого марта югорчане услышат сирены Фото: Юлия Кучеренко

В первый день весны, а точнее 1 марта 2023 года югорчане услышат сирены. Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута, 1 марта с 10:00 до 12:00 в муниципалитете будет проведена проверка городской системы оповещения населения в разных частях города. А в Нижневартовске сирены запустят 1 марта с 10:40 до 10:44.

В целом, проверки муниципальных систем оповещения населения в ХМАО проходят планово дважды в год, в основном весной и осенью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске завершена установка системы оповещения на Комсомольском озере. Оборудование с помощью громкой связи оповещает жителей о ЧП и необходимости эвакуации.