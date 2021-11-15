В Нижневартовске завершена установка системы оповещения на Комсомольском озере Фото: Паблик "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске завершена установка системы оповещения на Комсомольском озере. Оборудование с помощью громкой связи оповещает жителей о чрезвычайных происшествиях и необходимости эвакуации. Работой системы возможно управлять как стационарно, так и дистанционно.

- Оснащение системой оповещения объектов массового пребывания граждан осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации. В настоящее время работы выполнены в полном объеме, - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков.

Похожие комплексы системы оповещения установлены на площади Нефтяников, в городском парке, на площади мемориала «Войнам-землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», а также на набережной реки Оби (в створе улиц Мусы Джалиля и проспекта Победы) и на Комсомольском бульваре.

Система оповещения позволит быстро информировать жителей Нижневартовска о возможной угрозе.