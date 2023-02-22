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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:52

На региональных и муниципальных трассах Югры дороги от снега очищают больше 300 единиц техники

Снегопад продолжается и работа по расчистке дорог усиливается
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Больше 300 единиц техники проводят очистку и противогололедную обработку региональных и межмуниципальных дорог Югры. Сейчас в регионе продолжает идти снег, метель, на дорогах возможна гололедица

В ближайшие дни в ХМАО будет от -1 градусов -13 градусов, мокрый снег продолжится и подует ветер 8-14 м/с, что усилит вероятность метели. Госавтоинспекторы призывают водителей не спешить на дорогах, быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшую неделю, с 20 по 26 февраля 2023 года, в ХМАО ожидается переменчивая погода. Столбик термометра поднимется до +1 градуса, а минимальная температура составит -28 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с, с возможными порывами до 18 м/с.