Погода в Югре на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года: потеплеет до +1 градуса

Погода в Югре на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 20 по 26 февраля 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменчивая погода. Столбик термометра поднимется до +1 градуса, а минимальная температура составит -28 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с, с возможными порывами до 18 м/с. Местами возможен небольшой снег.

В понедельник, 20 февраля, днем температура воздуха прогреется до -17 °C, будет преимущественно облачно. Будет юго-восточный ветер с порывами до 2 м/с. К вечеру похолодает - будет ощущаться как -30 °C.

Во вторник, 21 февраля, ночью столбик термометра опустится до -28 градусов, а дневная температура составит -13 градусов. Ветер будет восточный до 6 м/с с порывами до 10 м/с.

В среду, 22 февраля, значительно потеплеет. Ночью столбик термометра поднимется до -10 градусов, а дневная температура составит -2...-5 градусов. Погоду испортит лишь юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 16 м/с.

В четверг, 23 февраля, столбик термометра поднимется до +1 градуса. В большинстве районов округа будет пасмурно, возможен снег. Южный ветер будет достигать 14 м/с.

В пятницу, 24 февраля, снова похолодает. Ночью температура воздуха опустится до -19 °C. Дневная температура воздуха составит -5...-12 градусов. Ветер немного уменьшится, его порывы будут достигать 11 м/с.

Погода в суббота, 25 февраля, не будет существенно отличаться от погоды в пятницу. Ночью температура воздуха составит -21 °C, а днем прогреется до -8 °C. Будет преимущественно облачно, небольшой снег. Будет юго-западный слабый ветер 4 м/с с порывами до 9 м/с.

В воскресенье, 26 февраля, снова немного потеплеет. Ночью температура воздуха будет около -14 градусов, а дневная температура составит -5, будет преимущественно пасмурно. Юго-западный ветер составит 6 м/с с порывами до 8 м/с.