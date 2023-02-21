Пару из Нижневартовска будут судить за избиение подростка Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 43-летней женщине и 34-летнему мужчине предстоит ответить за нападение на подростка. Подозреваемых обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

Напомним, в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года обвиняемые были пьяны и около дома 13А проспекта Победы встретили 17-летнего прохожего, который возвращался домой. Мужчина и женщина повалили юношу на твердую на землю и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Все это сняли на видео очевидцы и после того, как оно попало в Сеть и вызвало общественный резонанс на ситуацию отреагировал глава СКР. Александр Бастрыкин.

Свою вину обвиняемые признали лишь частично и уголовное дело передано в суд.