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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 13:56

Пару из Нижневартовска будут судить за избиение подростка

Они лишь частично признали вину
Виктория Терина
Пару из Нижневартовска будут судить за избиение подростка

Пару из Нижневартовска будут судить за избиение подростка

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 43-летней женщине и 34-летнему мужчине предстоит ответить за нападение на подростка. Подозреваемых обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

Напомним, в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года обвиняемые были пьяны и около дома 13А проспекта Победы встретили 17-летнего прохожего, который возвращался домой. Мужчина и женщина повалили юношу на твердую на землю и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Все это сняли на видео очевидцы и после того, как оно попало в Сеть и вызвало общественный резонанс на ситуацию отреагировал глава СКР. Александр Бастрыкин.

Свою вину обвиняемые признали лишь частично и уголовное дело передано в суд.