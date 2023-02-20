Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жалобу мамы избитого подростка из ХМАО Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жалобу мамы избитого подростка из ХМАО.

В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница Югры, она сообщила, что один из обвиняемых по уголовному делу об избиении в январе текущего года ее 17-летнего сына в Нижневартовске по решению суда освобожден из-под стражи. Из-за этого решения женщина боится за безопасность своей семьи.

Ранее по поручению Председателя СК России в СУ СК России по ХМАО в январе было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Югре принять законные меры для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также представить подробный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.