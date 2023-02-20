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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 10:36

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жалобу мамы избитого подростка из ХМАО

Один из участников освобожден из под стражи и жещина боится за жизнь своей семьи
Виктория Терина
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жалобу мамы избитого подростка из ХМАО

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жалобу мамы избитого подростка из ХМАО

Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жалобу мамы избитого подростка из ХМАО.

В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница Югры, она сообщила, что один из обвиняемых по уголовному делу об избиении в январе текущего года ее 17-летнего сына в Нижневартовске по решению суда освобожден из-под стражи. Из-за этого решения женщина боится за безопасность своей семьи.

Ранее по поручению Председателя СК России в СУ СК России по ХМАО в январе было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Югре принять законные меры для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также представить подробный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.