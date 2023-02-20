Фото: администрация Сургута

В Сургуте стартовал Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров. В этом году в Фестивале собираются участвовать150 сургутян, желающих показать свои физические способности и получить значок.

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» уже прошла «Гонка ГТО», где спортсмены сдали следующие нормативы: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине и бросок набивного мяча через себя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте в «Лыжне России-2023» поучаствовали больше 1,6 тысячи человек.