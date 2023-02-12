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НовостиСпорт12 февраля 2023 3:50

В Сургуте в «Лыжне России-2023» поучаствовали больше 1,6 тысячи человек

Гости и участники кроме забега смогли посетить развлекательную программу
Виктория Терина
Фото: Администрация Сургута

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте "Лыжня России" объединила свыше 1,6 тысячи горожан. Массовый и спортивные проходили 11 февраля в рамках XLI Всероссийской гонки. Протяжённость дистанций разная, максимальная – 10 км. В соответствии с возрастной группой сургутяне преодолели расстояния на 1,5, 3, 5 и 10 км. Юные лыжники дошкольного возраста поучаствовали в забеге на дистанции 400 м.

Гости и участники кроме забега смогли посетить развлекательную программу. В итоге получился по-настоящему масштабный праздник спорта. Все желающие могли сыграть в интересных конкурсах, а также покататься на собачьих упряжках, а на сцене выступили творческие коллективы Сургута.