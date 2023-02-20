За два года жители Югры собрали больше 6 тысяч кг отработанных батареек Фото: Юлия Кучеренко

За два года жители Югры собрали 6 229 кг отработанных батареек. Об этом рассказали в правительстве округа.

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» создан, чтобы сформировать экологические привычек в школах региона и действует он с 2021 года. В учебных заведениях округа установлены специализированные боксы для накопления батареек.

- Проект реализуется при сотрудничестве между Правительством Югры и региональным оператором АО «Югра-Экология». Организация гарантирует, что опасные отходы не отправляются на свалки, а перерабатываются без вреда для окружающей среды - сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

Этот проект охватывает уже почти весь округ.