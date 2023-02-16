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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:50

Мобилизованные из Югры поблагодарили школьников за письма

Видеообращение разместил на своей официальной странице глава Сургута Андрей Филатов
Виктория Терина
Фото: страница главы Сургута Андрея Филатова

Фото: страница главы Сургута Андрея Филатова

Бойцы из Югры поблагодарили школьников Сургута за письма. Мобилизованные из Югры, находящиеся в зоне специальной военной операции, записали видеообращение к школьникам, в котором рассказали о том, как важна их поддержка. Видеообращение разместил на своей официальной странице глава Сургута Андрей Филатов.

- Сургутские школьники продолжают писать нашим защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции. Бойцы находят возможность ответить. Пришло новое видеопослание сургутянам. Не могу не поделиться. Ребята, спасибо вам за добрые слова, за вашу мощь и силу духа. Мы с вами! - написал глава Сургута.

Напомним, ранее мы писали в Когалыме юнармейцы написали письма мобилизованным югорчанам.