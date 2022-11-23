Фото: телеграм канал "Югра официально"

В Когалыме юнармейцы написали письма мобилизованным югорчанам. Акция «Пишем письма военнослужащим» проходила в ТРЦ «Галактика» у стенда "Мы вместе" в рамках форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

Как сообщают в официальном телеграм-канале правительства Югры, юнармейцы пожелали солдатам здоровья, силы духа, смелости и, конечно же, победы. Так, ученица 8 класса Ксения Ложкина уже в третий раз пишет письма солдатам:

- Им важно чувствовать нашу поддержку. Они ждут эти письма, читают. В этот раз я написала, что люди, которые сейчас там находятся, очень мужественные и сильные духом. Пожелала, чтобы все они вернулись живыми и здоровыми. Их ждут, - говорит Ксения.