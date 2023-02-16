Число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 240 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 259 350 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 240 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 107; Нижневартовске – 7; Ханты-Мансийске - 20; Нефтеюганске – 12; Нягани – 4; Сургутском районе – 8; Урае – 3; Советском районе – 7; Нефтеюганском районе – 5; Мегионе – 21; Когалыме – 4; Югорске – 1; Кондинском районе – 7; Октябрьском районе– 4; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 5; Березовском районе – 7; Лангепасе – 13; Покачах – 3.

На момент выявления у 240 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 выявлена пневмония, у 5 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 240 случаях. За сутки на COVID обследованы 2 390 человек, всего прошли обследование 3 679 886.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 189 человек, за весь период пандемии вылечились 254 462 югорчанина.