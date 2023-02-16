В Арктической зоне России появилась сеть для наблюдения за вечной мерзлотой

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МегаФон помог внедрить геотехнический мониторинг в Арктической зоне России. Запустив сеть NB-IoT и организовав защищенный канал связи на территории Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале, оператор создал условия для контроля состояния многолетнемерзлых грунтов, оперативного получения данных с самых удаленных объектов и повышения безопасности производства.

Для измерений используются термометрические косы (термокосы), которые представляют собой кабель с расположенными на нем датчиками температуры. Встроенные в термокосы сим-карты и развернутая сеть, позволяют непрерывно получать данные для анализа, которые передаются на специальную цифровую платформу.

– Для нашего партнера – компании «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» –- мы запустили сеть NB-IoT, которая идеально подходит для передачи небольших объемов данных с устройств телеметрии. Радиус покрытия составляет порядка 20 км и обеспечивает непрерывный сбор информации с 25 датчиков, размещенных в многолетней мерзлоте. У нас есть компетенции и опыт в области экомониторинга, и мы готовы не только подключаться к технической реализации процесса, но и поставлять такие решения под ключ, – рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.

При строительстве и эксплуатации производственных объектов в Арктической зоне России необходим мониторинг температуры многолетнемерзлых грунтов. Он помогает получить достоверные показатели и отслеживать динамику под воздействием деятельности предприятий, а также контролировать положение фундаментов и несущих конструкций.

– При организации геотехнического мониторинга на Валанжинской залежи нам было важно защитить собранные данные на всех этапах процесса. Решение МегаФона позволяет оставить информацию внутри периметра нашего предприятия и обеспечивает безопасность при работе с ними, – отметил главный специалист сектора анализа геотехнического состояния и компенсационных мероприятий компании «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Максим Икизли.

Кроме того, автоматизация мониторинга дает возможность быстро получать информацию с удаленных и труднодоступных объектов и вовремя предотвращать аварийные ситуации, связанные с изменением состояния многолетнемерзлых грунтов, по которым проложены инженерные системы.