Свыше 7 тысяч тюменских энергетиков прошли профессиональную переподготовку в 2022 году

Фото: Олеся Рухляда

За прошлый год тюменские энергетики направили на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала около 33 млн рублей. Более 7 тысяч энергетиков, в том числе 6,8 тысяч человек производственного персонала, прошли обучение в специализированных учебных заведениях и Корпоративном центре компании.

Часть работников «Россети Тюмень» обучалась на внешних образовательных площадках, одна из наиболее рейтинговых среди которых - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Это учебное заведение по итогам 2019 года вошло в сотню сильнейших молодых вузов мира. В решении актуальных задач сетевого комплекса помогли лекции отраслевых экспертов и зарубежных спикеров.

Еще одним из ключевых образовательных комплексов для обучения работников энергетической компании стал Корпоративный учебный центр компании в Нижневартовске. Почти 200 специалистов отучились в очном формате, еще 700 человек благодаря внедрению системы дистанционного обучения прошли курсы онлайн.

Кадровая политика компании направлена на сбалансированное развитие перспективных профессиональных, в том числе цифровых, навыков и на повышение личной эффективности работников. Это позволяет сотрудникам энергокомпании оперативно решать отраслевые задачи и выступать в качестве экспертов на форумах и конференциях, вести научно-исследовательскую деятельность, а также побеждать в конкурсах профессионального мастерства.