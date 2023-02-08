Боец из Нижневартовска стал новым чемпионом мира по версии WBC

Фото: Официальный Нижневартовск

Боец из Нижневартовска стал новым чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

Профессиональный спортсмен по тайскому боксу, Салимхан Ибрагимов, который начинал свою карьеру в Спортивной школе Нижневартовска и показывал высокие результаты в любительском спорте, под руководством тренера Дениса Кривогузова, стал чемпионом мира по Муай-тай «WBC».

Спортсмен одержал победу над действующим чемпионом - Виктором Хьюго в весовой категории 72,5 кг.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмен из Сургутского района установил мировой рекорд.