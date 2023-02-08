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НовостиСпорт8 февраля 2023 12:30

Боец из Нижневартовска стал новым чемпионом мира по версии WBC

Он победил в весовой категории 72,5 кг
Виктория Терина
Фото: Официальный Нижневартовск

Фото: Официальный Нижневартовск

Боец из Нижневартовска стал новым чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

Профессиональный спортсмен по тайскому боксу, Салимхан Ибрагимов, который начинал свою карьеру в Спортивной школе Нижневартовска и показывал высокие результаты в любительском спорте, под руководством тренера Дениса Кривогузова, стал чемпионом мира по Муай-тай «WBC».

Спортсмен одержал победу над действующим чемпионом - Виктором Хьюго в весовой категории 72,5 кг.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмен из Сургутского района установил мировой рекорд.