"Руки в кровь, но он это сделал": Спортсмен из Сургутского района установил мировой рекорд

Фото: администрация Сургутского района

Спортсмен из Сургутского района установил новый мировой рекорд. За один час он должен был сделать 306 выходов силой на кольцах (подтягивание и следующий за ним выжим), но Альви Вахабов сделал 329 и вошел в историю, установив новый мировой рекорд.

Спортивное мероприятие прошло первого октября в спортивном комплексе «Атлант» в поселке Солнечном Сургутского района. Югорчанин обошел мировых рекордсменов в этом физическом упражнении и попал в книгу рекордов России.

Фото: администрация Сургутского района

- Начало было самое тяжелое, на середине тоже непросто, а дальше уже психологически можно работать. Самым сложным была психологическая подготовка, преодоление той планки, которую мы с моим тренером Амаром Асадовым хотели пройти. Я хотел 340-350 сделать, но 329 тоже доволен, что так получилось. Я к этому долго шел, поэтому чувствую облегчение. Победу посвящаю отцу, - поделился Альви Вахабов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поблагодарил Альви Вахабова за новый рекорд в «спортивную копилку» Сургутского района и зрелищное выступление, а также поздравил его с победой.

- 329 раз выход силой на кольцах - это находится абсолютно за гранью человеческих возможностей. То что мы увидели - это настоящий спортивный характер, то что мы увидели - это действительно истинный образец для подражания. Спорт — это действительно норма жизни, им надо заниматься. Для этого строили, строим и будем строить спортивные объекты на территории Сургутского района. Но, а сегодня огромное спасибо Альви, его тренеру за победу, за то зрелище, которое мы сегодня увидели, за новый мировой рекорд, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Фото: администрация Сургутского района

На мероприятии присутствовал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который и зафиксировал рекорд Вахабова.

После выполнения упражнений у рекордсмена руки были натерты, буквально, до крови. Отметим, что Альви Вахабов, фактически, установил рекорд мира. Но о визите на мероприятие представителей мировой книги рекордов Гиннеса организаторы не смогли договориться. Поэтому достижение спортсмена впишут только в российскую.