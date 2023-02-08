Прокуратура Югры открыла «горячую линию» по вопросам неполучения алиментов Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры открыла «горячую линию» по вопросам неполучения алиментов на содержание детей. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

- В прокуратуре автономного округа открыта «горячая линия» по вопросам неполучения алиментов на содержание детей. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (3467) 352-263 по будням с 9:00 до 18:00 - говорится в сообщении.

По всем сообщениям о нарушениях закона прокуратура организует надзор.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчанин, имеющий три автомобиля и два дома, задолжал своему ребенку 3,5 млн рублей. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов.