Югорчанин, имеющий три автомобиля и два дома, задолжал своему ребенку 3,5 млн рублей Фото: Юлия Кучеренко

С жителя Ханты-Мансийска взыскали 3,5 миллиона рублей алиментов. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.

По судебному приказу хантымансиец должен был выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка каждый месяц одну четвертую долю своего дохода. Но мужчина систематически уклонялся от родительских обязанностей и накопил крупную задолженность по алиментам.

- Сначала должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, а затем установили запрет на регистрационные действия в отношении нескольких единиц транспортных средств и ряда объекта недвижимости. В пользовании мужчины имелось 3 автомобиля и 2 частных дома - пояснили в ведомстве.

Далее судебные приставы привлекли безответственного отца к административной ответственности, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

И только после этого югорчанин выплатил ребенку алиментный долг на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.