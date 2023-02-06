Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев победил бывшего чемпиона WBA

Фото: Официальный Нижневартовск

Житель Нижневартовска, Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев одержал свою новую победу. В подмосковном Серпухове техническим нокаутом в девятом раунде Альберт победил бывшего чемпиона WBA панамца Изрееля Корралеса.

Как пишет федерация бокса России, югорский боксер начал лидировать еще с первых секунд, и в стартовом раунде латиноамериканцу был отсчитан нокдаун. Альберт Батыргазиев продолжил раунд за раундом вырывать свою победу у соперника.

- Как я и обещал - вы увидите лучшую версию Альберта. Я надеюсь, мне удалось удивить вас красивым и зрелищным боксом. Соперник был очень опытным, я чувствовал эту тяжесть. Я не опускал руки, с каждым раундом старался прибавлять - отметил боксер.

Напомним, мы писали ранее о том, что Альберт Батыргазиев завоевал пояс EBP. Он стал чемпионом Евразийского боксерского парламента.