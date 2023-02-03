Фото% Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В Югре проведут уникальную операцию подростку со сложным пороком сердца. Для этого в Сургут прилетит кардиохирург с мировым именем, заведующий отделением детской кардиохирургии детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга, член-корр. РАН Рубен Рудольфович Мовсесян. Он владеет сложнейшими хирургическими техниками и обладает самым большим опытом в России в коррекции аномалии Эбштейна. Именно с такой патологией поступила юная югорчанка в больницу.

В департаменте здравоохранения ХМАО-Югра рассказали, что аномалия Эбштейна считается редким врожденным пороком сердца и проявляется нарушенным процессом развития трехстворчатого клапана, и вовлечением правого желудочка.

- Показаниям к операции при аномалии Эбштейна являются: прогрессирование симптомов сердечной недостаточности, ухудшение физической работоспособности, появление цианоза (насыщение крови кислородом менее 90%), увеличение размеров сердца - рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

Стоит отметить, в, что первую операцию на открытом сердце в Югре врачи Окружного кардиодиспансера выполнили в ноябре 1998 года, ребенку – спустя месяц, в ноябре.