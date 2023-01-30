В Нижневартовске базу отдыха «Радуга» закроют до 1 мая

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Доступ на базу спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» в Нижевартовска будет временно ограничен. Связано это с тем, что на территории спортивно-оздоровительного комплекса началось строительство Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Этот проект включен в народную программу «Карта развития Югры».

Для возведения объекта задействована тяжелая техника именно поэтому, для обеспечения безопасности граждан, доступ на СОК «Радуга» с 1 февраля по 1 мая будет закрыт. В этот период будет невозможно воспользоваться услугами спорткомплекса, в том числе прокатом спортивного инвентаря.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте к концу 2023 года по концессии построят новый спортивный комплекс.